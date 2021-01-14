Голливуд впервые избрал на главную роль робота с искусственным интеллектом

Это уже не первый случай, когда Голливуд обращается к помощи высоких технологий при создании новых персонажей. В прошлом году компании MOI Worldwide и Image Engine создали «цифровую копию» легендарного актера Джеймса Дина для съемок в фильме «В поисках Джека» о войне во Вьетнаме. Настоящий Джеймс Дин умер 65 лет назад.

Эксперты в области визуальных эффектов воссоздали Дина с помощью технологии полноразмерной CGI. Для этого они использовали настоящие кадры съемок актера, а также сохранившиеся фото и видео. Настоящий живой актер подарит цифровому Дину свой голос. «В поисках Джека» должен выйти на экраны уже в этом году – если пандемия этому не помешает.

Что же касается Эрики, то ее дебют состоится не раньше конца 2021 года. Продюсерам еще предстоит найти режиссера и партнеров-людей для Эрики. При этом некоторые сцены с актрисой-роботом уже были отсняты в Японии в 2019-м. Съемки должны завершится в Европе в июне 2021 года.