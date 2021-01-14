Дочь Пола Маккартни снимет фильм о легендах

О легендарной студии звукозаписи Abbey Road в Лондоне, в которой записывались The Beatles, снимут документальный фильм. В 2021 году ей исполняется 90 лет.

Режиссером картины под названием «Если бы эти стены могли петь» (If These Walls Could Sing) станет дочь Пола Маккартни — Мэри Маккартни.

В фильме будут участвовать знаменитости, которые записывали здесь свою музыку в разные эпохи.

О дате выхода фильма не сообщается.

Напомним, Аbbey Road Studios, расположенная в Сент-Джонс-Вуд на северо-западе Лондона, была открыта в 1931 году. Изначально помещение использовали для записи классической музыки, но репертуар со временем расширился до джаза, биг-бэнда и рок-н-ролла. The Beatles создали на Abbey Road 190 из своих 210 песен. Помимо «битлов», на студии записывались Duran Duran, Mike Oldfield, The Shadows, Pink Floyd, Oasis, U2, Keane и Radiohead.