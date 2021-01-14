Депутат от «Слуги народа» заявила, что ОПЗЖ и Медведчук тесно сотрудничают с Офисом президента

Народный депутат от «Слуги народа» Елизавета Ясько заявила, что многие депутаты из ОПЗЖ сотрудничают с Офисом президента. Об этом она рассказала в интервью изданию «Новое время».

По ее словам, сотрудничество партии ОПЗЖ с правящей партией «Слуга народа» можно проследить не только по украинской делегации в ПАСЕ, но и в целом.

Ясько говорит, что целый ряд депутатов от «Оппозиционной платформы — За жизнь!» «эффективно» уже сейчас работают с Офисом президента. Более того, между телевизионными каналами главы ОПЗЖ Виктора Медведчука и Офисом президента налажена нормальная коммуникация.

Кроме того, Ясько заявила, что некоторые депутаты от фракции «Слуги народа» были в буквальном смысле в истерике, когда узнавали о законопроектах об ответственности за отрицание российской агрессии или непризнании оккупации Крыма Россией. По ее мнению, такая реакция «слуг» была вызвана тем, что принятие подобных законов существенно бы расстроило их промосковских товарищей депутатов.