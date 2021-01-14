Что нужно геймерам — Razer представила умную ковид-маску с подсветкой

Даже в эпоху пандемии Razer не перестаёт выдумывать новые товары, в которых нуждаются фанаты видеоигр. На днях фирма представила концепт умной геймерской маски с активными фильтрами и RGB-подсветкой.

Производитель называет новоявленную Razer Hazel «самой умной маской в мире». Она снабжена хирургическим респиратором стандарта N95 и активной вентиляцией, которая позволяет очистить до 95% поступающего в дыхательные пути воздуха. Как будто этого было недостаточно, в устройстве есть ещё и автостерилизатор на основе ультрафиолетовых лучей, который убивает бактерии и вирусы, пока маска заряжается.

Razer Hazel почти прозрачна, а в темноте нижняя часть начинает подсвечиваться, чтобы носитель не превращался в косплеера Саб-Зиро: собеседник всегда поймёт, что перед ним человек с активной мимикой. Также внутрь маски встроен микрофон, чтобы речь владельца не казалась приглушённой. В комплекте с маской поставляются фильтры и вентиляторы, а также чехол для беспроводной зарядки с ультрафиолетовым стерилизатором.

Пока что гаджет представлен лишь в виде концепта, а когда он доберётся до потребительского рынка и доберётся ли вообще — к сожалению, неизвестно. Остаётся надеяться, что пандемия пройдёт до того, как состоится релиз.