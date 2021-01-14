Бывший самый сильный человек сбросил почти 40 килограммов и показал новое тело

Бывший самый сильный человек в мире, британец Эдди Холл, сбросил почти 40 килограммов за два месяца и показал поклонникам свое новое тело. Его фотографии публикует Mirror.

Рекорд в пауэрлифтинге спортсмен поставил в 2017 году при весе в 190 килограммов. После похудения масса тела Холла составляет 150 килограммов, несмотря на то что на протяжении всего периода он продолжал потреблять семь тысяч калорий в день.

По словам тяжелоатлета, в настоящий момент его шестиразовый рацион питания включает в себя, в частности, следующие продукты: курицу, рис, овощи, яйца, шоколад, мюсли, запеченный картофель, салат из капусты и небольшие перекусы в течение дня.

«Из-за размеров моего тела и интенсивности тренировочной программы мне приходится много есть. Чтобы потреблять столько еды, нужно не только много времени, но также планирования, дисциплины и усилий», — прокомментировал британец.

Холл получил титул самого сильного человека в мире в 2017 году. До мая 2020-го ему принадлежал рекорд по становой тяге. В 2016-м он стал первым в мире, кто поднял штангу весом в 500 килограммов. Рекорд Холла побил исландский спортсмен Хафтор Бьернссон, известный по своей роли Григора Клигана в сериале от HBO «Игра престолов».