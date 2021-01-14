«  
  »

Британские ученые рассказали, сколько держится иммунитет от коронавируса

Согласно исследованию, на которое ссылается МЗ Великобритании, люди, переболевшие коронавирусом, могут иметь иммунитет в течение 5 месяцев

Об этом сообщает DW со ссылкой на Службу здравоохранения Англии.

Отмечается, что люди, переболевшие COVID-19, могут иметь иммунитет в течение 5 месяцев, в то же время они могут быть переносчиками болезни, будучи здоровыми.

В службе отметили, что с июня по ноябрь 2020 года проверили на наличие антител десятки тысяч медработников по всей Великобритании. В результате исследователи обнаружили тот факт, что вероятность повторного заражения коронавирусом людей, которые уже переболели COVID-19, уменьшается на 83 процента. И этот иммунитет, вероятно, может сохраняться до пяти месяцев.

Впрочем, предварительные результаты следующего этапа исследований свидетельствуют, что некоторые лица, которые уже переболели, все равно могут быть носителями коронавирусной инфекции и могут передавать его другим.

Согласно официальным данным, с начала пандемии коронавируса в Великобритании заразились более 3,2 млн человек.

14 января, 2021 | Tags: | Category: Мир, Наука, Новости
﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  