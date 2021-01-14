Биткоин «обрадовался» импичменту Трампа

Стоимость биткоина, самой дорогой и популярной криптовалюты в мире, вновь преодолела рубеж в $38 тыс.

В ходе торгов в ночь на 14 января курс биткоина на криптобирже Binance снова превышал $38 тыс., хотя к 9:40 мск он чуть опустился — до $37,9 тыс. За прошедшие сутки криптовалюта подорожала на 13%. Ее капитализация, по данным Сoingecko, вновь превысила $700 млрд, доля на рынке достигла 68,3%, сообщает РБК.

Цена биткоина начала расти после того, как Палата представителей Конгресса США утвердила второй импичмент уходящему президенту США Дональду Трампу. Резолюция об отстранении его от власти набрала 232 голоса конгрессменов, в том числе 10 республиканцев. Еще 197 членов нижней палаты высказались против смещения Трампа.

Напомним, что на 20 января намечена инаугурация избранного президента США демократа Джозефа Байдена.

Тем временем, отмечает руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур, вчера «на криптовалютных площадках наблюдалась стабилизация активов». «Мы сохраняем позитивный прогноз по цифровым активам», — говорится в обзоре эксперта.

На его взгляд, «важно, чтобы курс биткоина не закрепился ниже отметки $30 000, так как в этом случае высока вероятность возврата BTC/USD к уровню $25 000, что, в свою очередь, спровоцирует возвращение котировок большинства альткоинов к значениям декабря прошлого года».