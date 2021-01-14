«  
  »

Берлускони экстренно госпитализировали в Монако

Сильвио Берлускони

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони был экстренно госпитализирован в больницу в Княжестве Монако из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на личного врача политика Альберто Дзангрильо.

Берлускони в этот момент находился в доме своей дочери на юге Франции, примерно в 35 километрах от Ниццы. Дзангрильо сообщил журналистам, что диагностировал у 84-летнего политика сердечную аритмию и принял решение о срочной госпитализации в кардиологический центр в Монако. Врач объяснил, что транспортировка политика в Италию была бы нецелесообразна.

Пресс-служба партии Берлускони «Вперед, Италия» сообщает, что он должен вернуться домой «в течение нескольких дней».

14 января, 2021 | Category: Мир, Новости
﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  