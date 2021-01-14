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Археологи нашли древнейший в мире наскальный рисунок животного

Рисунок в пещере в Индонезии
На индонезийском острове Сулавеси археологи обнаружили уже второй по счету древнейший в мире наскальный рисунок.

Примерно 45,5 тысяч лет назад наши далекие предки забрались в пещеру и нарисовали на стене красной охрой хорошо знакомое им животное — толстую дикую свинью в натуральную величину. Щетина и бородавки вышли очень похоже.

Рисунок в пещере в удаленной от нынешних обжитых мест долине на острове Сулавеси обнаружил молодой индонезийский археолог Басран Бурхан, участник экспедиции австралийского университета Гриффита.

Анализ урановых изотопов в кальциевых отложениях, образовавшихся поверх рисунка, позволил определить время его создания. Технология позволяет более-менее точно назвать возраст осадка, но рисунок, вероятно, чуть старше, потому что для образования осадка тоже потребовалось какое-то время.

На сегодняшний день это самый древний известный образец живописи и самое раннее свидетельство заселенности этого региона.

«Люди, которые это нарисовали, были вполне современными, такими же, как мы. Они обладали способностями и инструментами, чтобы изобразить все, что хотели», — говорит Максим Обер, участник открытия и соавтор статьи, напечатанной в последнем номере журнала Science Advance.

14 января, 2021 | Category: Наука, Новости
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