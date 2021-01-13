В заблокированных электронных кошельках «застряли» биткоины на $140 млрд

Около 20% биткоинов, «добытых» со времени создания этой криптовалюты, хранятся в электронных кошельках, к которым потерян доступ. Об этом со ссылкой на данные компании Chainalysis сообщает газета The New York Times.

Общая стоимость застрявших в цифровых кошельках биткоинов, самой дорогой и популярной криптовалюты, оценивается примерно в $140 млрд, отмечает Forbes.

На фоне значительного роста стоимости биткоина в последние несколько месяцев увеличилось и число запросов от пользователей, которые хотели бы вернуть доступ к цифровым кошелькам, констатируют в компании Wallet Recovery Services, которая помогает восстановить потерянные цифровые ключи.

Проблема застрявших в кошельках биткоинов связана с одной из особенностей криптовалютной технологии — программное обеспечение для нее содержит сложный алгоритм, позволяющий создать собственный адрес (логин) для хранения биткоинов и связанный с ним ключ (пароль), который будет известен только самому создателю кошелка. В отличие от банков, сервисов онлайн-кошельков и платежных систем, в инфраструктуре биткоина нет собственных службы восстановления или сброса паролей, а софт для криптовалюты позволяет любому человеку создать биткоин-кошелек без необходимости регистрироваться в финансовом учреждении или проходить какую-либо проверку личности.

Тем временем в среду утром биткоин дешевел в среднем на 5%, торгуясь около $34,5 тыс.

Так, по состоянию на 10:27 мск стоимость биткоина снижалась на 6,17% до $34 тыс. 506. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин опускался в цене на 3,95% до $34 тыс. 503, уточняет ПРАЙМ со ссылкой на данные портала CoinMarketCap, который высчитывает среднюю цену более чем по 20 биржам.

Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в $20,042 тыс., державшийся с 2017 года, и с тех пор успела превысить его более чем вдвое. В пятницу, 8 января, биткоин установил очередной исторический рекорд в $41,950 тыс., после чего резко откатился вниз.

На долю биткоина приходится 68,3% всего глобального рынка криптовалют.

Как указывает руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур, «после обвала котировок в понедельник криптовалютные активы пришли в равновесие». «Курс биткоина вчера стабилизировался на уровне $35 тыс. 392, отбив 7% потерь понедельника, эфириум вновь вернулся к значениям выше $1 000. Мы сохраняем позитивный прогноз по криптовалютным активам и считаем прошедшую коррекцию хорошей возможностью для покупок», — говорится в обзоре эксперта.