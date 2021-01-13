В ВОЗ предупредили о появлении новых штаммов COVID

Коронавирус с большой скоростью распространяется по миру и продолжает мутировать.

«У SARS-CoV-2 появляется больше возможностей, чтобы меняться. Высокий уровень распространения означает, что нам стоит ожидать появления новых разновидностей», — заявили представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Они предупредили о появлении в скором времени новых штаммов COVID-19.

В середине декабря стало известно о появлении так называемого «британского» штамма. Ранее был выявлен «датский» вариант инфекции. Также медики сообщали о существовании «южноафриканского» штамма и о японской разновидности коронавируса. В то же время ученые пока не видят серьезной угрозы. «Вирус мутирует всегда, с высокой скоростью. В целом летальность вызванного им заболевания не меняется, оставаясь в границах 1-3% в зависимости от того, кто как считает», — заявлял ранее руководитель отдела экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ, Новосибирск) Александр Шестопалов, его цитировало издание «Интерфакс».

С начала пандемии в мире коронавирус выявили уже у более 92 млн человек, жертвами инфекции стали более 1,9 млн.