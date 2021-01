У людей с ВИЧ на 60% выше риск развития слабоумия ЦРУ рассекретило и выложило все документы об НЛО » В Италии начался крупнейший процесс над мафией за 30 лет 3 января в итальянском городе Ламеция-Терме в Калабрии начался суд над участниками мафиозной организации . Как сообщает The Local, перед судом предстали 355 человек — предполагаемые участники организованной преступной группировки, а также политики, юристы, бизнесмены. Из-за пандемии коронавируса ни один из обвиняемых лично не присутствовал на первом заседании — они следили за началом процесса по видеосвязи. Их лица показывали на десятках телевизоров, установленных в зале. С таким количеством подсудимых, подключенных по видеосвязи из тюрем, крупнейший в Италии суд над мафией за 30 лет выглядит как крупнейшая в мире зум-конференция мафии Фигурантов дела обвиняют в серии преступлений, совершенных в 1990-е годы, включая убийства, незаконный оборот наркотиков, вымогательство, отмывание денег и злоупотребление служебным положением. Во время недавнего слушания, пишет The Local, понадобилось три часа, чтобы зачитать имена подсудимых, среди которых босс Луиджи Манкузо, известный по прозвищу «Дядя», который ранее провел в тюрьме почти 20 лет, и десятки других обвиняемых с такими прозвищами, как «Волк», «Толстяк», «Милашка», «Блондинка», «Маленький козленок» и «Давитель». Для судебного процесса построили специальное здание с высоким уровнем защиты. Заседания будут проходить в зале на тысячу мест. Ожидается, что после первых заседаний обвиняемые будут лично участвовать в процессе, сидя в клетках в масках и на расстоянии двух метров друг от друга. На заседаниях выступят более 900 свидетелей обвинения и 400 адвокатов. The Local пишет, что суд заслушает в том числе показания 58 свидетелей, готовых нарушить омерту — «кодекс чести» мафии, запрещающий сотрудничать с государством. Почти всех обвиняемых арестовали в декабре 2019 года, а само расследование продолжалось с 2016 года и охватило как минимум 11 регионов Италии. Чтобы подтвердить обвинения, участники расследования перехватили 24 тысячи разговоров обвиняемых. Общее число фигурантов превышает 400 человек — помимо упомянутых 355 человек еще 90 согласились на то, чтобы их дела рассмотрели в . Прокурор Никола Граттери, возглавлявший расследование против «Ндрангета», сказал The Guardian, что это крупнейшая операция против мафии с 1986-1992 годов, когда перед судом в Палермо на Сицилии предстали 475 человек. 62-летний Граттери — самый известный прокурор Италии, который специализируется на борьбе с мафией, указывает «Би-Би-Си»: уже более трех десятилетий он живет под защитой полиции.

