У людей с ВИЧ на 60% выше риск развития слабоумия

Чаще страдают деменцией ВИЧ-положительные люди. У них слабоумие диагностируется на 10 лет раньше по сравнению с теми, у кого нет этого вируса, пришли к выводу американские ученые, пишет AIDSmap.com.

Эксперты сравнили данные двух групп лиц, схожих по возрасту, этнической принадлежности и полу, но с разным ВИЧ-статусом. Они также учли факторы риска развития деменции, такие как возраст, пол, ожирение, курение, а в группе людей, живущих с ВИЧ, — уровень вирусной нагрузки, а также фактор подавления иммунитета до начала терапии.

Оказалось, что у ВИЧ-положительных людей риск развития деменции на 58% выше. При этом средний возраст постановки данного диагноза у людей с ВИЧ — 67 лет, а у лиц без ВИЧ — 78.