TikTok выделил 200 млн долларов на выплаты авторам видео

Популярность TikTok продолжает расти, соответственно, и авторы видео становятся более востребованными. Чтобы удержать их на площадке, предполагаются выплаты из специально созданного фонда, в котором уже находится 200 миллионов долларов.



Фонд TikTok Creator предназначен для поддержки авторов видео, которым нужна монетизация их проектов. Это первая попытка TikTok платить людям за контент напрямую. До этого монетизировались только прямые трансляции, но теперь будет поощряться и создание видеороликов.

Авторы будут получать регулярные платежи в течение года, а фонд постепенно будет расти. В компании не сообщили, какое количество авторов получит деньги. Не говорят в TikTok и о сумме платежей, а также об их графиках.

Для подачи заявки на финансирование необходимо, чтобы пользователю было не менее 18 лет. Кроме того, он должен регулярно публиковать оригинальные видеоролики и создавать контент, который соответствует принципам сообщества TikTok. Учитывается и количество подписчиков, но конкретная цифра «от» не называется.

В Соединенных Штатах подать заявку на финансирование можно будет в августе. Позже выплаты начнутся и в других странах.