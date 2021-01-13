Стало известно, когда начнутся съемки фильма «Дэдпул 3»

Съемки фильма «Дэдпул-3» начнутся не ранее 2022 года. Третья часть франшизы станет частью киновселенной Marvel и получит прокатный рейтинг R (зрители младше 17 лет могут смотреть только в присутствии родителей).

Об этом сообщает издание Collider со ссылкой на главу Marvel Studios Кевина Файги. По его словам, на данный момент над сценарием «Дедпула-3» работают сестры Лиззи и Венди Молине. Их курирует Райан Рейнолдс, который является продюсером картины и исполнит в ней главную роль.

«У нас есть список вещей, которые мы уже анонсировали и которые должны сделать, но это волнительно – то, что проект стартовал. Это совсем другой тип персонажа для киновселенной Marvel, и Райан – это природная сила, которая потрясает, когда он воплощает этого героя», – сказал Файги.

Отмечается, что «Дэдпул-3» вряд ли появится в кинотеатрах раньше 2023 года. Сейчас Marvel Studios работает над сиквелами «Доктора Стрэнджа», «Капитана Марвел» и «Черной Пантеры», а также «Тором-4» и «Человеком-пауком-3».

«Дэдпул» – это американский фантастический боевик от режиссера Тима Миллера. Кинокартина является продолжением серии фильмов «Люди Икс». В основу сюжета ленты положена история знаменитого персонажа комиксов компании Marvel Comics по имени Дэдпул: его превращение из обычного человека в героя со сверхспособностями.