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США расширили санкции против Ирана

Майк Помпео (архивное фото)

Госсекретарь США Майк Помпео в среду объявил о введении санкций в отношении двух организаций, которые контролируются верховным руководителем Ирана Али Хаменеи: «Выполнение приказа Имама Хомейни» и «Астан Кудс Разави». Как отмечается в заявлении госсекретаря, эти организации, позиционирующие себя как благотворительные, «контролируют значительную часть иранской экономики, включая активы, отобранные у политических диссидентов и религиозных меньшинств в пользу Высшего руководителя и других представителей иранского руководства».

В ноябре 2020 года Министерство финансов ввело санкции в отношении конгломерата «Боньяд Мостазафан», который контролируется Хаменеи и имеет доли в ключевых секторах экономики Ирана. Считается, что эти три организации вместе с принадлежащей КСИР компанией «Хатам аль-Анбия» контролируют более половины иранской экономики.

«Соединенные Штаты продолжат преследовать юридических и физических лиц, которые обогащаются, утверждая, что помогают иранскому народу», – подчеркнул Помпео.

Русская служба «Голоса Америки»

13 января, 2021 | Category: Новости, США
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