Рейтинг Трампа упал до минимума

Рейтинг президента США Дональда Трампа, срок полномочий которого истекает в полдень 20 января, упал до минимума за все время его правления. Об этом свидетельствуют данные опроса Morning Consult и Politico.

Как выяснилось, в настоящее время действия главы государства одобряет 34 процента американцев. Отмечается, что это соответствует и другим опросам, которые показывали снижение рейтинга Трампа примерно на 10 пунктов с момента штурма его сторонниками Капитолия 6 января.

Politico также пишет, что все четыре года у власти рейтинг республиканца был достаточно стабильным и колебался в районе 40 процентов. Теперь же избиратели-демократы презирают президента, а среди республиканцев его поддержка снизилась с 83 процентов в декабре 2020-го до 75 процентов.

Ранее в палате представителей Конгресса США начали обсуждать вопрос об импичменте Трампа.