Регистрация биологически активных добавок (БАД) в России

БАДы – это биодобавки и активные вещества, которые предназначены принятия в пищу вместе с пищей. Они классифицируются по таким показателям, как:
- состав;
- эффект от воздействия (т.е. эффективность);
- функциональная активность;
- и иным.
Какие документы необходимо оформить для производства и реализации биодобавок? Согласно ТР ТС 021/2011, процедура оценки качества БАДов проводится в обязательном порядке в форме гос. регистрации (подробнее).
Таким образом, СГР – это обязательный разрешительный документ на биодобавки, без которого запрещено их импортировать, производить и реализовывать в ЕАЭС.
После госрегистрации БАД может быть проведена их добровольная сертификация.
Штрафы за отсутствие СГР
Несвоевременное проведение госрегистрации БАДов приводит к админ. Ответственности – в соответствии с КоАП РФ:
- на предпринимателя контролирующими органами налагаются штрафы (суммы могут достигать 600 тысяч рублей);
- предусмотрено приостановление деятельности юрлица:
- и иные меры ответственности.
Процедура гос. регистрации
Свидетельство (СГР) на территории РФ регистрируется в Роспотребнадзоре по результатам испытаний образцов в специализированных лабораториях. В процессе экспертизы определяются:
- безопасность состава;
- микробиологические параметры;
- отсутствие ГМО и запрещенных хим. веществ;
- сан-гигиеническая безопасность и иные показатели.
Основанием для регистрации СГР является положительное заключение протокола испытаний (ПИ) и экспертное заключение, которое оформляется после получения ПИ.
В ПИ указываются результаты (фактически полученные показатели), содержатся сведения заявителе и о продукции, о лаборатории и иные.
Срок действия свидетельства о гос.регистрации составляет 5 лет.
Перечень документов, которые необходимо предоставить
Для проведения процедуры гос.регистрации вам понадобится подготовить комплект документов, в который входят:
- сканы ИНН и ОГРН, а также ЕГРИП/ЕГРЮЛ;
- информация о биодобавках – полный ассортимент, составы, основные свойства, коды по ТН ВЭД;
- сведения о гос. стандартах или тех. Условиях (для резидентов ЕАЭС);
- этикетки;
- на импортную продукцию – договор на поставку, ДУЛ, а также спецификацию, инвойс и т.д.
Что важно знать о системе ХАССП в производстве и реализации БАДов?
Все предприятия, которые работают с продуктами питания (непосредственно предприятия по производству, торговые точки, склады, базы хранения и т.д.) должны внедрить систему контроля качества и безопасности изготовления продуктов питания (сокращенно обозначается, как СМБПП).
Эта система внедряется на основании принципов ХАССП – согласно нормам стандартов группы ГОСТ Р ИСО 22000.
Внедрение системы ХАССП является обязательным согласно ТР ТС 021/2011.
По итогам внедрения СМБПП выдается добровольный сертификат ХАССП на 3 года.
Также можно пройти добровольную сертификацию БАД в рамках добровольной системы оценки (сокращенно – СДС), которая зарегистрирована в Росстандарте.
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