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Регистрация биологически активных добавок (БАД) в России

БАДы – это биодобавки и активные вещества, которые предназначены принятия в пищу вместе с пищей. Они классифицируются по таким показателям, как:

  • состав;
  • эффект от воздействия (т.е. эффективность);
  • функциональная активность;
  • и иным.

Какие документы необходимо оформить для производства и реализации биодобавок? Согласно ТР ТС 021/2011, процедура оценки качества БАДов проводится в обязательном порядке в форме гос. регистрации (подробнее).

Таким образом, СГР – это обязательный разрешительный документ на биодобавки, без которого запрещено их импортировать, производить и реализовывать в ЕАЭС.

После госрегистрации БАД может быть проведена их добровольная сертификация.

Штрафы за отсутствие СГР

Несвоевременное проведение госрегистрации БАДов приводит к админ. Ответственности – в соответствии с КоАП РФ:

  • на предпринимателя контролирующими органами налагаются штрафы (суммы могут достигать 600 тысяч рублей);
  • предусмотрено приостановление деятельности юрлица:
  • и иные меры ответственности.

Процедура гос. регистрации

Свидетельство (СГР) на территории РФ регистрируется в Роспотребнадзоре по результатам испытаний образцов в специализированных лабораториях. В процессе экспертизы определяются:

  • безопасность состава;
  • микробиологические параметры;
  • отсутствие ГМО и запрещенных хим. веществ;
  • сан-гигиеническая безопасность и иные показатели.

Основанием для регистрации СГР является положительное заключение протокола испытаний (ПИ) и экспертное заключение, которое оформляется после получения ПИ.

В ПИ указываются результаты (фактически полученные показатели), содержатся сведения заявителе и о продукции, о лаборатории и иные.

Срок действия свидетельства о гос.регистрации составляет 5 лет.

Перечень документов, которые необходимо предоставить

Для проведения процедуры гос.регистрации вам понадобится подготовить комплект документов, в который входят:

  • сканы ИНН и ОГРН, а также ЕГРИП/ЕГРЮЛ;
  • информация о биодобавках – полный ассортимент, составы, основные свойства, коды по ТН ВЭД;
  • сведения о гос. стандартах или тех. Условиях (для резидентов ЕАЭС);
  • этикетки;
  • на импортную продукцию – договор на поставку, ДУЛ, а также спецификацию, инвойс и т.д.

Что важно знать о системе ХАССП в производстве и реализации БАДов?

Все предприятия, которые работают с продуктами питания (непосредственно предприятия по производству, торговые точки, склады, базы хранения и т.д.) должны внедрить систему контроля качества и безопасности изготовления продуктов питания (сокращенно обозначается, как СМБПП).

Эта система внедряется на основании принципов ХАССП – согласно нормам стандартов группы ГОСТ Р ИСО 22000.

Внедрение системы ХАССП является обязательным согласно ТР ТС 021/2011.

По итогам внедрения СМБПП выдается добровольный сертификат ХАССП на 3 года.

Также можно пройти добровольную сертификацию БАД в рамках добровольной системы оценки (сокращенно – СДС), которая зарегистрирована в Росстандарте.

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Звоните! Не откладывайте оформление разрешительных документов «на потом».

13 января, 2021 | Category: Новости
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