Навальный анонсировал возвращение в Россию

Алексей Навальный рассказал в своем блоге, что решил вернуться в Россию.

Оппозиционер после отравления проходил лечение в Берлине. Сегодня он написал в Instagram, что «наступил момент» почти полного выздоровления и что он купил билет на воскресный рейс авиакомпании «Победа». «17 января, в воскресенье, я вернусь домой», — написал он.

Он отметил, что вопрос «возвращаться или нет» перед ним «не стоял никогда».

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«Россия — моя страна, Москва — мой город, я по ним скучаю», — добавил политик.

Напомним, Навальный обвинил в причастности к своему отравлению президента Владимира Путина. Кремль отвергает все обвинения, власти страны также отказываются расследовать инцидент. При этом Следственный комитет сообщил, что против Навального заведено уголовное дело о крупной растрате пожертвований, поступавших в его фонды.

Навальный почувствовал себя плохо в самолете, следующем из Томска в Москву 20 августа прошлого года. Лайнер экстренно сел в Омске, политика поместили в реанимацию, а спустя несколько дней его родные вывезли его на лечение в Германию. Там немецкие специалисты сделали вывод, что он был отравлен веществом «Новичок».