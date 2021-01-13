Китайский реактивный ударный беспилотник совершил первый полет

Перспективный китайский ударный беспилотный летательный аппарат WJ-700, оснащенный турбореактивным двигателем, совершил первый полет. Как пишет Flightglobal, первый полет аппарата, впервые представленного в 2018 году, прошел успешно.

WJ-700 разрабатывается для проведения разведывательных и ударных операций. Реактивный аппарат способен находиться в воздухе до 20 часов. Максимальная взлетная масса аппарата составляет 3,5 тонны.

Беспилотник оснащен системой автоматических взлета и посадки. Аппарат имеет две точки подвески под крылом для ракет разных классов, включая противотанковые и противокорабельные боеприпасы. Другие подробности о WJ-700 и его летных испытаниях пока не раскрываются.

В декабре прошлого года китайская корпорация AVIC провела первые летные испытания беспилотного палубного вертолета AR-500B, первого аппарата такого класса, разработанного в Китае. Первый полет аппарата продолжался около получаса.

Максимальная взлетная масса AR-500B составляет 500 килограммов. Аппарат способен нести полезную нагрузку массой 70 килограммов и находиться в воздухе до четырех часов. AR-500B способен выполнять полеты на скорости до 140 километров в час на высоте до 4 тысяч метров.