Кэти Перри поделилась смешным фото из домашнего архива в честь дня рождения Орландо Блума

Сегодня известному голливудскому актеру Орландо Блуму исполнилось 44 года. Публично поздравила именинника в соцсетях его 36-летняя невеста Кэти Перри. В инстаграме она поделилась снимками с Блумом, которые не показывала прежде.

Счастливейшего 44-летия, моя любовь, замечательный отец моей Дав и сияющее зеркало, которое видит и отражает для меня все, что я еще не могу видеть. Спасибо тебе за то, что всегда поддерживаешь меня. Я так рада, что моя луна нашла свое солнце. Люблю тебя необъятной любовью,

— написала она.

Кэти поделилась и снимком, который был сделан во время ее беременности.

Летом у пары родилась дочь, которую назвали Дейзи Дав. Ребенок стал для певицы первым, а для Блума вторым: от брака с моделью Мирандой Керр у него есть 10-летний сын Флинн.

Дочку публике пара еще не показала, но актер рассказал, что пока она больше похожа на него. Первые месяцы жизни малышки для Блума и Перри выдались спокойными — Дейзи Дав много спала и не доставляла своим родителям особых хлопот. По признанию Блума, моментально успокоить дочку ему помогает буддистская мантра, которую он поет ей, как только она начинает плакать.