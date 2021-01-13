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Кэти Перри поделилась смешным фото из домашнего архива в честь дня рождения Орландо Блума

Сегодня известному голливудскому актеру Орландо Блуму исполнилось 44 года. Публично поздравила именинника в соцсетях его 36-летняя невеста Кэти Перри. В инстаграме она поделилась снимками с Блумом, которые не показывала прежде.

Кэти Перри и Орландо Блум 

Орландо Блум и Кэти Перри 

Орландо Блум 

Кэти Перри и Орландо Блум 

Счастливейшего 44-летия, моя любовь, замечательный отец моей Дав и сияющее зеркало, которое видит и отражает для меня все, что я еще не могу видеть. Спасибо тебе за то, что всегда поддерживаешь меня. Я так рада, что моя луна нашла свое солнце. Люблю тебя необъятной любовью,

— написала она.

Кэти поделилась и снимком, который был сделан во время ее беременности.

Кэти Перри и Орландо Блум 

Летом у пары родилась дочь, которую назвали Дейзи Дав. Ребенок стал для певицы первым, а для Блума вторым: от брака с моделью Мирандой Керр у него есть 10-летний сын Флинн.

Дочку публике пара еще не показала, но актер рассказал, что пока она больше похожа на него. Первые месяцы жизни малышки для Блума и Перри выдались спокойными — Дейзи Дав много спала и не доставляла своим родителям особых хлопот. По признанию Блума, моментально успокоить дочку ему помогает буддистская мантра, которую он поет ей, как только она начинает плакать.

13 января, 2021 | Tags: , | Category: Новости, Шоу-бизнес
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