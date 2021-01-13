Фото печального программиста, который теряет 277млн. долларов, облетело всю сеть

Это Стефан Томас, программист из Сан-Франциско. И у него остались всего две попытки для открытия самоуничтожающейся флешки, на которой ключ к биткойнам на $237 млн.

В 2011 году, когда он жил в Швейцарии, один из первых фанатов только появившейся криптовалюты подарил Томасу 7002 биткойна в качестве награды за создание анимационного видео «Что такое биткойн?». Этот ролик потом познакомил многих пользователей с новой технологией.

Несколько лет назад Томас сохранил на защищенной флешке закрытые ключи к криптокошельку, а пароль от флешки Стефан записал на листе бумаги. Спустя годы бумажный носитель потерялся. Томас уже безуспешно потратил восемь из десяти попыток, чтобы получить доступ к своим биткам. Он пытался вспомнить пароль, вводил, как ему казалось, правильные символы, но флешка со встроенным крипточипом не принимала эти данные. Если он введет еще два раза неправильный пароль, то накопитель заблокируется, а все данные на нем перезапишутся. Свое текущее состояние Томас охарактеризовал как отчаяние. Он перебрал все варианты, которые смог представить, но они не работают. Когда курс битка растет — вместе с ним растет и отчаяние Стефана.

В настоящее время Томас поместил свой IronKey в безопасное место на тот случай, если появится новый способ взлома сложных паролей. По его словам, если держать накопитель подальше от глаз, то это помогает ему не думать об утерянном криптокошельке.

Кроме Стефана подобную драму переживают еще многие люди: по данным компании Chainalysis, из существующих сейчас 18,5 миллионов биткойнов около пятой части (примерно на $140 млрд), находятся в утерянных или иным образом забытых криптокошельках.