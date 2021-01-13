Фильмы с Дайан Китон, которые вам точно захочется посмотреть

Совсем недавно непревзойденной Дайан Китон исполнилось 75 лет. Пусть в последние годы она реже появляется на экранах, ее фильмография полна разноплановых ролей. Некоторые из них стали каноническими и вошли в учебники по актерскому искусству, а некоторые – несправедливо забыты.

Мы расскажем вам о лучших фильмах с участием Дайан Китон. Среди них – известные роли, как в «Крестном отце», так и несправедливо обделенные вниманием.

«Крестный отец»

Год выхода: 1972

Жанр: гангстерская драма

Рейтинг IMDb: 9,2

Древнегреческая трагедия в антураже истории мафии стала золотой классикой. Каждое новое поколение кинопроизводителей не теряет шанс отдать ей дань, а каждый, кто имел отношение к ее созданию, стал легендой.

В «Крестном отце» Китон воплотила образ невестки главного героя. Сын влиятельного мафиози Майкл Корлеоне не желает идти по стопам отца. Он выбирает мирную и размеренную жизнь. Искренне влюбленная женщина, которой под силу отвлечь Майкла от мира криминала, показывает нам светлую сторону героя. Именно поэтому ее образ в фильме – один из самых трагических.

Героиня Кей Адамс стала для Дайан третьим появлением на экране и первой в большом студийном проекте. Понятно, что режиссер и продюсеры не доверили бы ей больше экранного времени, чем мы видим в ленте. Однако этого нам достаточно, чтобы насладиться изысканной актерской игрой Дайан Китон.

«Любовь по правилам и без»

Год выхода: 2003

Жанр: романтическая комедия

Рейтинг IMDb: 6,7

Эта лента вобрала в себя большинство клише романтических комедий начала нулевых. В подобных фильмах главные герои поначалу недолюбливают друг друга. Проходит некоторое время, прежде чем они сближаются. И где-то под конец второго акта становится понятно, что они не могут жить друг без друга. Казалось бы: хеппи-энд. Но нет. Кто-то из них поступает неправильно, пара ссорится и расходится, и только в финале остается вместе навсегда. Если вам только что показалось, что вы прочитали спойлер, не переживайте, так как «Любовь по правилам и без» имеет еще много интересного.

Помимо Дайан Китон, на экране вы увидите Джека Николсона, Фрэнсис Макдорманд и молодого Киану Ривза. Композитором выступает Ханс Циммер, а режиссером стала Нэнси Майерс, которая прославилась картиной «Чего хотят женщины». Вас ждет история любви людей, отчаявшихся в поисках своей половинки. Должно произойти несколько курьезных ситуаций, прежде чем они поймут, что созданы друг для друга.

За роль писательницы-драматурга Дайан Китон отметили Золотым глобусом и номинацией Оскар.

«Комната Марвина»

Год выхода: 1996

Жанр: драма

Рейтинг IMDb: 6,7

За роль в этой картине Дайан Китон тоже была номинирована на награду от Киноакадемии. И это не удивительно, так как ей пришлось воплотить на экране сложный портрет героини со множеством жизненных невзгод.

По сюжету, Бесси узнает, что у нее лейкемия. Врач рассказывает, что ей необходима трансплантация костного мозга. Правда, операция будет успешной только при условии, что донором будет ближайший родственник. Ради спасения близкого человека собирается вся родня, несмотря на то, что последние 20 лет никто из них не общался друг с другом.

Молодой Леонардо Ди Каприо, чудаковатый Роберт Де Ниро и Мерил Стрип на пике актерской формы спустя много лет после премьеры создают атмосферу ностальгии. В то же время «Комната Марвина» – это жизнеутверждающий фильм о семейном счастье и взаимопонимании. И если пройдет еще 25 лет, его будет так же приятно и интересно смотреть.

«Энни Холл»

Год выхода: 1977

Жанр: комедия

Рейтинг IMDb: 8,0

Режиссер Вуди Аллен еще в 1970-х в полной мере раскрыл комедийный потенциал Дайан Китон. Стоит отметить, что тогда у актрисы был роман с постановщиком, и ее персонажа в «Энни Холл» Аллен писал под нее. Известный своими иронически добродушными картинами постановщик в дуэте со своей музой сумел создать нечто особенное. «Энни Холл» часто признавался критиками одной из лучших комедий в истории, неоднократно цитировался в современных лентах и получил культовый статус.

Правда, ленту не обошла беспощадная критика. В 1978 году на премию Оскар вместе с ней номинировались «Звездные войны» Джорджа Лукаса. Тогда статуэтку за лучший фильм забрал Аллен. На самом деле в этой ситуации трудно найти побежденного: эпическая сага Джорджа Лукаса станет, без преувеличений, легендарной, а Вуди Аллен все же получил признание за одну из своих лучших работ.

«Манхэттен»

Год выхода: 1977

Жанр: комедия

Рейтинг IMDb: 8,0

В отличие от «Энни Холл», Даян Китон получила в «Манхэттене» немного экранного времени. Но образ жительницы Нью-Йорка с особым темпераментом, роковой женщины для некоторых фильмов Аллена, сохранился.

«Манхэттен» – это поэтическое признание в любви «Большому яблоку». Он предстает городом мечтателей и интеллектуалов, писателей и самоубийц, сценаристов и невротиков. Мы, как и его герои, наслаждаемся Нью-Йорком сквозь запотевшие окна уютных кафе, через витрины дорогих магазинов и кинотеатров, где время от времени показывают фильмы Александра Довженко (в фильме действительно есть сцена, где главные герои выходят на улицу после просмотра «Земли»).