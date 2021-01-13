Facebook удалил десятки профилей, связанных с партией Порошенко и другими украинскими организациями

Социальная сеть Facebook сообщила об удалении в декабре десятков профилей, страниц и групп, связанных с партией бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность», а также организациями «Справа громад» и «Антикоррупционный блокпост».​

Так, 27 учетных записей, 37 страниц и 21 группу Facebook удалил после того, как выявил их связь с партией «Европейская солидарность» и украинской неправительственной организацией «Справа Громад». В Instagram удалены 13 аккаунтов.

Удаление еще 13 профилей, 31 страницы, шести групп ​в Facebook и трех аккаунтов в Instagram в социальной сети объяснили связью с неправительственной организацией «Антикоррупционный блокпост».

Основанием для этого, как говорится в отчете, стало «скоординированное неаутентичное поведение», что понимается как «скоординированные усилия для манипулирования публичными обсуждениями», где «основными являются фейковые аккаунты».

«Они также распространяли контент с официальных страниц политических партий и политиков, ставили лайки и комментировали под текстами других людей, чтобы показать их более популярными, чем они есть на самом деле. Сеть размещала сообщения на украинском и русском языках о новостях и политике в Украине, включая одобрительные комментарии о «Европейской солидарности» и ее кандидатах, общественной организации «Справа громад», пятом президенте Украины Петре Порошенко и критику президента Владимира Зеленского. Часть этого контента была оценена местными фактчекерами как фальшивая», – говорится в отчете Facebook.

В партии «Европейская солидарность» и общественных организациях «Справа громад»​ и «Антикоррупционный блокпост» пока не прокомментировали это решение социальной сети.

Удалены также аккаунты в Кыргызстане, Казахстане, Бразилии, Аргентине, Пакистане, Индонезии и Марокко, направленные на аудитории в пределах этих стран. Еще пять сетей – из Ирана, Украины, Франции, Марокко и России – имели целью влияние на людей вне этих стран. Всего в декабре удалено 1957 аккаунтов, 156 страниц и 727 групп с Facebook, а также 707 – с Instagram.