Этапы и порядок лечения от наркомании

Справиться с наркозависимостью — задача не из простых как для самого зависимого, так и для его семьи. Лечение может затянуться на недели, месяцы и даже годы. Такая продолжительность вполне обоснована, ведь при постепенном выходе из состояния зависимости удается принять свое новое состояние и статус.

Почему зависимые не могут справиться сами

Лечение от наркотической зависимости возможно, только если человек находится под круглосуточным наблюдением врачей. И дело в том, что наркотики зачастую сильнее человеческой воли, а под их действием ощущения абсолютно другие. Иными способами подобную эйфорию получить невозможно, поэтому, даже понимая проблему, зависимый вновь и вновь берет дозу.

Только если он изолирован от всех — друзей, близких, привычного образа жизни, есть шанс, что удастся справиться. В клиниках в Баку лечение от наркозависимости состоит из многих этапов, и только такой комплексный подход даст результат.

Детоксикация — первый шаг к восстановлению

Когда зависимый попадает в реабилитационный центр, его организм нужно избавить от наркотических веществ и токсинов, которые они образуют при распаде. Процесс этот болезненный и неприятный, но он необходим.

Преимущественно используется капельное вливание лечебных составов. Их тип и эффект зависят от исходного состояния, «опыта» употребления наркотических веществ. Детоксикация необходима, ведь при отказе от наркотиков происходит ломка, что сопровождается неприятными ощущениями. На этом этапе важно их уменьшить.

Психотерапия и приятие себя

Большинство наркоманов уверены, что у них все нормально, и при желании смогут бросить сами. Но как показывает практика — это не так. После ломки и детоксикации у зависимого может начаться депрессия, ведь приходит понимание того, что у него не все в порядке.

Чтобы принять свое состояние и понять, что делать дальше, нужна помощь специалиста. Наркопсихолог работает с такими ситуациями. Применяются индивидуальная и групповая терапия, которые дают ощутимый эффект. Длительность терапии может существенно отличаться. Чтобы психолог помог наркозависимому справиться с проблемами, важен настрой самого человека, его отношение к процессу.

Физические нагрузки

Как ни странно, но именно физические нагрузки помогают справиться на следующих этапах лечения. За счет них удается ускорить метаболизм, что естественным образом выводит токсины, которые все равно в небольшом количестве остаются в организме. Физические нагрузки также полезны, потому что удается:

найти источник удовольствия;

улучшить свое физическое состояние;

наладить работу органов и систем;

повысить иммунитет.

Умеренные тренировки также помогают поднять самооценку, уверенность в себе. Каждый человек стремиться выглядеть лучше.

Социализация и поддержка близких

После комфортных условий, которые предложены в реабилитационных центрах, человеку сложно возвращаться в свою обычную жизнь. К тому же купить дозу там, где это можно было сделать раньше — вообще не проблема. Перед тем как выпускать пациента в свет, важно сформировать у него новые жизненные ценности. Это поможет не вернуться к губительной зависимости.

Основным стимулом для большинства наркоманов, которые решаются идти на лечение, являются их близкие. И именно от них на этапе социализации нужно максимум усилий, чтобы человек мог жить нормально. Ему необходима забота, внимание, чуткость.

Наркомания лечится, главными факторами выздоровления являются: желание человека, хорошая реабилитационная программа и поддержка близких.