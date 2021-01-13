Дженнифер Лоуренс и Леонардо ДиКаприо на первых кадрах нового фильма Netflix «Не смотри вверх»

Вчера стриминговый сервис Netflix представил тизер своих самых ярких премьер 2021 года. В трехминутном ролике в числе других фильмов была анонсирована и новая комедия режиссера Адама Маккея «Не смотри вверх», главные роли в которой сыграли Леонардо ДиКаприо и Дженнифер Лоуренс.

Сейчас картина находится еще на стадии производства, однако в трейлере уже были показаны первые сцены одного из самых ожидаемых фильмов года. На этих кадрах героиня Лоуренс по имени Кейт Дибиаски и персонаж Леонардо ДиКаприо, доктор Рэндалл Минди, покидают борт грузового самолета. Перед тем как спуститься на землю, герои с опаской смотрят друг на друга, после чего отправляются в путь.

Леонардо ДиКаприо и Дженнифер Лоуренс в фильме «Не смотри вверх»

Картина «Не смотри вверх» расскажет о двух ученых, которые узнают, что через полгода на Землю рухнет гигантский метеорит. Они отправляются в рабочую поездку с целью сообщить об этой опасности миру, но повсюду встречаются с недоверием. Фильм может похвастаться по-настоящему звездным составом: помимо ДиКаприо и Лоуренс, в нем также появятся Крис Эванс, Тимоти Шаламе, Кейт Бланшетт, Мерил Стрип и другие.

Всего в 2021 году Netflix планирует выпустить 70 фильмов. В опубликованном вчера тизере также были анонсированы режиссерский дебют Холли Берри «В синяках», триллер с Крисом Хемсвортом и Майлзом Теллером «Побег из паутины», драма Сэма Левинсона «Малькольм и Мари», главные роли в которой сыграли звезда «Эйфории» Зендая и Джон Дэвид Вашингтон, и другие премьеры года, которых особенно ждут зрители.