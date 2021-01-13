 
  »

ЦРУ рассекретило и выложило все документы об НЛО

Музей НЛО в Розуэлле

Группа энтузиастов The Black Vault, занимающаяся публикацией рассекреченных документов, выложила в свободный доступ то, что, по ее мнению, является архивом, содержащим всю имеющуюся у ЦРУ информацию об НЛО.

По словам основателя сайта организации Джона Гринвальда-младшего (John Greenewald Jr.), The Black Vault приобрела у ЦРУ компакт-диск, который, по словам представителей ведомства, является самым полным архивом документов об НЛО, включающим ранее необнародованные файлы. При этом Гринвальд отмечает, что нельзя проверить, действительно ли архив является полным и не могло ли правительство США сохранить секретность некоторых записей.

Однако многие рассекреченные документы отредактированы, а общее качество фотокопий и отсканированных документов достаточно низкое. В архиве нет доказательств контактов с инопланетянами, а приводятся отчеты об инцидентах, связанных с наблюдением аномальных атмосферных явлений, многие из которых остаются необъяснимыми. Даже используемые в документах термины, например, «аномальные летательные аппараты» (Anomalous Aerial Vehicles), не являются синонимами инопланетных кораблей, а просто являются некими объектами, которые очевидцы не смогли опознать.

13 января, 2021 | Category: Наука, Новости, США
﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  