Центр тяжести Солнечной системы вычислен с точностью до 100 метров

Несмотря на то, что Солнце является самым массивным объектом в нашей звездной системе, центр тяжести Солнечной системы не находится точно в центре нашей звезды. Все схемы, на которых Солнце располагается в центре нашей системы, а планеты вращаются вокруг неподвижной звезды, не совсем соответствуют действительности. В результате гравитационного взаимодействия всех планет, центр тяжести Солнечной системы постоянно колеблется и находится на некотором расстоянии от центра тяжести самого Солнца.



Ученые гравитационной лаборатории NANOGrav (North American Nanohertz Observatory for Gravitational Waves) используя уникальное программное обеспечение BayesEphem, для отслеживания положения гравитационного центра Солнечной системы смогли обеспечить вычисление его положения с точностью до 100 метров.

В результате точное местоположение гравитационного центра тяжести Солнечной системы (барицентра) оказалось за пределами видимой поверхности Солнца. Для лучшего сравнения ученые отметили, что точность в 100 метров, в случае если Солнечную систему масштабировать до величины футбольного поля, не превысит толщину человеческого волоса.

Размещение точного гравитационного центра Солнечной системы особенно важно при изучении пульсаров, которые испускают при вращении мощнейшие и узкие электромагнитные импульсы. Эти точечные источники излучения становятся для Земли своеобразными космическими маяками, периодически мигающими в далеком космосе.

Ученые из NANOGrav сравнивают себя с пауками, сидящими в центре паутины и регистрирующими малейшие колебания гравитационных волн. Именно для этого и необходима четкая локализация центра «паутины» Земли относительно гравитационного центра Солнечной системы.