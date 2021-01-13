Что делать при случайном выключении ноутбука?

Для многих ноутбук — это прежде всего устройство, которое используется в повседневной работе. По этой причине очень важна собранная на нем информация. Проблема начинается, когда мы замечаем незначительные сбои, которые могут существенно затруднить повседневную эксплуатацию лэптопа. Одна из самых частых проблем — самопроизвольное выключение устройства. Причин может быть много, поэтому ниже вы найдете основную информацию, которая поможет вам справиться с этой ситуацией.

Проверить системные настройки

Хотя самопроизвольное выключение ноутбука обычно является признаком серьезной неисправности и предвещает о скором дорогостоящем ремонте, все же не лишним будет проверить настройки операционной системы. Если ваш ноутбук выключается после некоторого времени бездействия, проверьте заводское время перехода компьютера в спящий режим. Достаточно открыть параметры устройства и во вкладке «Питание и спящий режим» увеличить время активации данного режима.

Наиболее частые повреждения

Первый вариант, безусловно, самая оптимистичная версия событий, но стоит помнить, что самопроизвольное выключение ноутбука может быть для нас сигналом, указывающим на гораздо более сложную неисправность. В случае с ноутбуками поврежденный аккумулятор может стать источником многих проблем. Независимо от репутации производителя, большая часть перезаряжаемых ячеек со временем существенно изнашивается. Через некоторое время использовать ноутбук получится только тогда, когда он подключен к электросети. Индикатор заряда обычно показывает постоянное значение, которое иногда ошибочно принимают за идеальное состояние аккумулятора. Фактически, величина заряда резко падает, что приводит к отключению компьютера. Тогда лучшим решением будет выбор нового аккумулятора на этом сайте https://www.aks.ua/catalog/akkumulyator-dlya-noutbuka/. Конечно, стоит проверить, как ведет себя наш ноутбук, когда он работает только от батареи и когда он подключен к источнику питания. Если он выключается только в автономном режиме, то, скорее всего, потребуется вышеупомянутая замена. Однако, если он погаснет даже при подключении к адаптеру питания, стоит проверить, не поврежден ли коннектор подключения зарядки. Для этого аккуратно пошевелите кабель, если ноутбук выключился, то лучше всего воспользоваться профессиональным обслуживанием ноутбуков. Так как в этом случае самостоятельный ремонт невозможен.