Американский рэпер объявлен в розыск за убийство

Американского хип-хоп-артиста обвиняют в убийстве, нападении при отягчающих обстоятельствах, участии в организованной преступной группировке и хранении огнестрельного оружия. YFN Lucci объявили в розыск после перестрелки, произошедшей 10 декабря в Атланте. От выстрелов пострадали двое мужчин, один из них скончался в больнице. В полиции сообщили, что двое других подозреваемых были задержаны. Одному из нападавших 17 лет.

YFN Lucci — уроженец Атланты, наиболее известен по своим хитам Everyday We Lit и Wet. (She got That …). Его последний микстейп Wish Me Well 3 вышел в декабре 2020 года и в первую же неделю релиза попал в топ-20 альбомов по версии журнала Billboard.