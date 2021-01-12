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Женатый на секс-кукле бодибилдер из Казахстана признался в измене

Бодибилдер из Казахстана Юрий Толочко, в ноябре женившийся на секс-кукле по имени Марго, опубликовал эротическое видео с маской и рассказал об измене. Откровенные кадры появились в его Instagram-аккаунте и собрали более 80 тысяч просмотров.

«Кажется, я нашел себе новое увлечение», — подписал Толочко ролик. На записи бодибилдер в одних трусах позирует на камеру с серебряной маской необычной формы и ласкает ее. В комментариях пользователи сети спросили его, можно ли считать, что таким образом он изменяет жене. «Похоже на то, — ответил он. — Не могу устоять, пока оналежит в больнице».

«В любом случае, не думаю, что у твоей жены будет что сказать по этому поводу», — глумились комментаторы.

В конце декабря стало известно, что секс-кукла Толочко, которую он считает своей женой, сломалась. Для ремонта ее пришлось отправить в другой город.

30 ноября сообщалось, что Толочко женился на секс-кукле после полутора лет отношений. На свадьбу, которую сыграли в ресторане, пришли десятки гостей. Жених был одет в черный костюм с бабочкой, невеста — в свадебное платье. Изначально торжество должно было состояться в марте в Таиланде, однако его пришлось перенести ее из-за пандемии COVID-19.

12 января, 2021 | Category: Мир, Новости
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