Высокотехнологичный экспорт из России рухнул на 20%

Планы российских властей по избавлению от нефтегазовой зависимости и выходу на внешние рынки со сложной продукцией, отличной от простейшего минерального сырья, продолжают терпеть неудачи.За январь-сентябрь 2020 года объемы несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) из России остались практически на уровне предыдущего года и составили 108,6 млрд долларов, подсчитали эксперты Института Гайдара и РАНХиГС.

Этот результат, впрочем, был обеспечен за счет ударного вывоза золота, которое в статистике также включается в ННЭ.

Чтобы компенсировать нехватку валютных доходов после обвала цен на нефть и газ, ЦБ РФ весной приостановил скупку драгметалла у добытчиков, а правительство начало выдавать генеральные лицензии на экспорт, де-факто открывая дорогу для вывоза почти всего золота, что добывается в стране.

В результате за 9 месяцев объемы экспорта золота взлетели почти в 5 раз в физическом выражении и в 6,2 раза — в денежном, что принесло в экономику 12,5 млрд долларов.

Без учета золота несырьевой неэнергетический экспорт упал на 8%. Причем наиболее резкое сжатие было зафиксировано в максимально высокотехнологичных отраслях.

Продажи за рубеж продукции машиностроения, включая оборудование и транспортные средства, по итогам трех кварталов упали на 17% в физическом выражении и 20% — в денежном.

За 9 месяцев такой экспорт принес в страну всего 12,5 млрд долларов. Это чуть больше 5% от общего объема внешнеторговых доходов.

Сопоставимое падение — на 17% — зафиксировано в экспорте секретных групп товаров, к которым относится в том числе оружие. За 9 месяцев на таких поставках Россия заработала 5 млрд долларов против 6 млрд годом ранее.

Развитие несырьевой промышленности из года в год включается в стратегические доктрины Кремля. Последняя из них — «майские указы» 2018 года — требовала нарастить несырьевой неэнергетический экспорт в 1,7 раза, до 255 млрд долларов к 2024 году.

Пока достижение этой цели «представляется маловероятным», дипломатично констатируют эксперты Института Гайдара и РАНХиГС.

По итогам 2020 года, по их оценке, ННЭ составит 155 млрд долларов и останется на прошлогоднем уровне.