Врачи предупреждают: вторая прививка Pfizer намного болезненнее первой

По итогам клинических испытаний компания Pfizer сообщала, что после второй дозы вакцины побочные эффекты возникают намного чаще, чем после первой. Это подтверждается и в Израиле: после начала повторной вакцинации в СМИ хлынул поток жалоб.

«Хадашот 12» сообщают о неожиданных и необычных побочных эффектах после второй прививки: у одной нарушились вкусовые ощущения, у другого онемели пальцы, у третьего болела рука «в пять раз сильнее, чем после первой прививки». А мэр Рамат-Гана Кармель Шама а-Коэн, получивший вторую дозу вакцины в воскресенье, в понедельник слег в постель с высокой температурой.

Эксперты поясняют, что более острая реакция на вторую прививку вполне закономерна: сформировавшиеся за три недели механизмы иммунной защиты начинают работать, и это может проявляться целым веером болезненных симптомов — жар, мышечные и головные боли, озноб, припухание и боли в месте укола и многое другое.

Больничные кассы собирают информацию о побочных эффектах и передают ее в минздрав. Симптомы неопасны и проходят без лечения за один-два дня, но на это время ваша работоспособность может пострадать, и это стоит иметь в виду.

https://news.israelinfo.co.il/health/92098