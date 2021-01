СМИ — российская космонавтика на грани краха Авиационные власти США представили правила сверхзвуковых полетов над сушей » Врачи описали два случая передачи опухоли от матери ребенку во время родов Arakawa et al. / NEJM, 2021 Японские врачи описали два случая, в которых дети «заразились» от матерей раком шейки матки. У обоих мальчиков опухоли выросли в легких — однако и по строению ткани, и генетически были очень похожи на материнские: например, в них не было Y-хромосом. Поэтому исследователи предположили, что передача опухоли произошла во время родов: когда дети проходили через шейку матки, раковые клетки попали к ним в дыхательные пути, а затем поселились и разрослись внутри легких. Отчет опубликован в журнале The New England Journal of Medicine. В отличие от тасманийских дьяволов, люди очень редко заражаются онкологическими болезнями друг от друга. Отчасти дело в том, что иммунная система у человека работает активнее, чем у многих сумчатых животных, поэтому быстро вычисляет чужака и не дает ему разрастись в полноценную опухоль. Тем не менее иногда трансмиссивный рак встречается и у людей — чаще всего это люди с подавленным иммунитетом, близнецы (опухоли которых, как и другие клетки, генетически идентичны) или дети в утробе матери. У развивающегося ребенка иммунитет еще не работает в полную силу и не может противостоять материнской опухоли. Зато плод отделен от материнского кровотока плацентой, через которую раковым клеткам пробраться непросто. Поэтому такое заражение встречается крайне редко: примерно один раз на 500 тысяч онкобольных матерей. Теперь Аюму Аракава (Ayumu Arakawa) из государственной больницы Онкологического центра в Токио и его коллеги описали еще более редкую ситуацию — два случая, в которых заражение произошло предположительно через дыхательные пути. На первого мальчика врачи обратили внимание, когда ему было чуть меньше двух лет и он часто кашлял в течение двух недель. На томограмме они увидели, что в обоих его легких и бронхах рассеяны небольшие опухоли. Его мать к тому времени уже получила диагноз «рак шейки матки», поэтому могла быть больна и во время родов. Первый год после постановки диагноза ребенка не лечили, потом он прошел несколько курсов химиотерапии и удаление части легкого. В результате по меньшей мере год перед публикацией статьи он оставался здоров. Зато у его матери возникли метастазы в легких, печени и костях, и она скончалась, несмотря на химиотерапию. У второго мальчика симптомы проявились позже — ему уже было 6 лет, когда врачи обнаружили опухоль в одном из его легких. Ему химиотерапия тоже не помогла до конца: опухоль вернулась после нескольких курсов, и в итоге пришлось удалить левое легкое целиком. Но после этой операции он оставался здоров по крайней мере в течение 15 месяцев. Его мать, как и мать первого ребенка, получила свой диагноз после родов, не смогла вылечиться и скончалась. Врачам показалось, что гистологические образцы, взятые из опухолей матерей и их детей, похожи, и они сравнили результаты секвенирования опухолевых геномов. Оказалось, что в обоих случаях опухоли детей несли те же мутации, что и материнские. Кроме того, во всех образцах нашлись следы вируса папилломы человека — судя по всему, он и вызвал болезнь матерей. Наконец, во всех образцах отсутствовала Y-хромосома — а значит, клетки пришли в организм мальчиков извне. Образцы опухолевой ткани, взятые у первого ребенка (сверху), его матери (посередине) и второго ребенка (снизу) Судя по тому, что опухоли у детей развились только в легких, исследователи заключили, что заражение через плаценту маловероятно. По крайней мере, в предыдущих описанных случаях у детей развивалось сразу множество опухолей в разных органах. Здесь же все остальные органы были здоровы, и врачи предположили, что дети «унаследовали» опухоль, когда проходили через родовые пути: из шейки матки раковые клетки попали в их дыхательные пути, а оттуда уже в легкие. И хотя это пока единственные описанные случаи такого заражения, а оба мальчика выжили и справились с болезнью, авторы работы рекомендуют в такой ситуации проводить кесарево сечение, чтобы снизить риск «наследования» опухолей. https://nplus1.ru/news/2021/01/11/tumor-aspirated

