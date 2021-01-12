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Вера Брежнева поделилась редкими и такими романтическими фото с Константином Меладзе

Вера Брежнева поделилась редкими и такими романтическими фото с Константином Меладзе

В последнее время на странице Веры Брежневой в Instagram почти не найти фото с Меладзе. Это, собственно, и натолкнуло пользователей на мысли, что у звезд не все хорошо в семье. Однако, как оказалось, это лишь слухи.

Так, на днях Брежнева, не побоимся этого слова, засыпала сеть романтическими снимками с любимым. Сейчас супруги отдыхают в Италии, в горах, откуда 38-летняя певица не перестает публиковать фото.

В кадре Вера просто светится от счастья возле 57-летнего композитора. И такие фото мгновенно опровергают все слухи.

12 января, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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