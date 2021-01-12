В мире резко подскочили продажи персональных компьютеров

Продажи персональных компьютеров в мире увеличились по итогам минувшего года на 13,1% до 302,605 млн штук по сравнению с 267,667 млн в 2019 году, следует из данных компании International Data Corp. (IDC).

«Спрос на ПК толкает вверх продажи, и все указывает на то, что этот рост продолжится», — цитирует «Финмаркет» вице-президента программы Worldwide Mobile Device Trackers компании IDC Райана Рейта.

В свою очередь, эксперты Gartner оценивают мировые продажи ПК в 2020 году на уровне 275 млн единиц, что предполагает рост на 4,8% относительно 2019 года, — максимальный за 10 лет.

Аналитики подчеркивают, что продажи ПК существенно, в частности на фоне тенденции к переходу с мобильных устройств на ПК в период пандемии COVID-19.

Как поясняет The Wall Street Journal, расхождения в оценках связаны с тем, что исследовательские компании включают разный круг устройств в данные о продажах ПК, поскольку грань между компьютерами и, например, планшетами, постепенно стирается.