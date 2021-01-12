Украина обогнала Россию по росту минимальной зарплаты

Мировым лидером по росту минимальной зарплаты в минувшем году стала Украина, где показатель увеличился на 27% до $171 в месяц (в пересчете на доллары США).

Тем не менее, по абсолютному значению Украина располагается в нижней части странового рейтинга, однако, к примеру, опережает Россию, которая занимает 45-ю позицию из 56. В прошедшем году россиянам должны были платить не меньше $146, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на данные портала Picodi.com.

Эксперты сравнивали чистые зарплаты, то есть сумму, которую работник получает после уплаты налогов.

Выше всего минимальная зарплата в Люксембурге — $2241 на руки.

Напомним, что в России с 2021 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) впервые превысит прожиточный минимум для трудоспособного населения.

«Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2021 года будет установлен в размере 12 792 рубля, или с ростом на 5,5%. При этом, выполняя положение Конституции РФ, впервые минимальный размер оплаты труда превысит прожиточный минимум трудоспособного населения. Это увеличение затронет доходы почти 3,9 млн наших граждан», — заявила в декабре вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

При этом с 1 января МРОТ и прожиточный минимум будут рассчитываться исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода. Размер МРОТ составит 42% от медианной заработной платы.

Ранее замглавы Минтруда РФ Андрей Пудов высказал мнение, что прожиточный минимум (ПМ) не должен становиться уровнем оценки бедности, и критерии ее оценки планируется скорректировать. «Прожиточный минимум в этом смысле не должен становиться уровнем оценки бедности. Этот подход должен пересматриваться. Мы сейчас как раз решаем этим законопроектом (о новой методике расчета прожиточного минимума и МРОТ — ред.) вопрос об изменении подходов к расчету ПМ, будем пересматривать вопрос о том, каким образом определять бедность. <…> Для оценки критериев бедности должны быть использованы иные показатели», — указал замминистра.

При этом Пудов уверен, что переход на новую методику расчета минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума позволит расти этим показателям быстрее темпов инфляции.