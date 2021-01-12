Ученые встретили двух карликовых жирафов

a): молодой жираф из национального парка Мурчисон-Фоллс с нормальными пропорциями; b): коротконогий самец Гимли

Исследователи обнаружили в Уганде и Намибии двух карликовых жирафов: оба молодых самца напоминают сородичей, но у них сильно укорочены ноги (а у намибийского жирафа — еще и шея). Как отмечается в статье для журнала BMC Research Notes, необычная анатомия, скорее всего, вызвана дисплазией скелета, которая нередко встречается у животных в неволе, а вот в дикой природе — редко. Хотя Гимли и Найджелу (так назвали коротконогих жирафов) удалось дожить до критически важного годовалого возраста, живы ли они сейчас, неизвестно. В любом случае, из-за своего короткого роста они не смогут спариться с самками и передать свои гены потомству.

Выдающийся рост — главная отличительная черта жирафов (Giraffa camelopardalis). Взрослые самцы этого вида могут дорастать почти до шести метров, что делает их самыми высокими современными животными. Традиционно считается, что рост жирафов обеспечивает им доступ к кронам деревьев, до куда не могут дотянуться другие травоядные, однако некоторые авторы предполагают, что длинные ноги и шея служат для терморегуляции.

Однако, как выяснили сотрудники Фонда охраны жирафов Майкл Браун (Michael Butler Brown) и Эмма Уэллс (Emma Wells), эти животные не всегда отличаются высоким ростом. В ходе мониторинга популяции жирафов подвида G. с. camelopardalis в угандийском национальном парке Мурчисон-Фоллс в 2014-2019 году они обнаружили самца с непропорционально короткими конечностями, но нормально развитыми туловищем и шеей.

Коротконогий жираф получил от исследователей прозвище Гимли — в честь гнома из книги Джона Толкина «Властелин колец». Первая встреча с ним произошла в декабре 2015 года, когда он еще был детенышем. Впоследствии исследователи отмечали его в конце 2016 и начале 2017 года.

Гимли — первый известный науке представитель своего вида с подобной анатомией, но не последний. В мае 2018 года Браун и Уэллс обнаружили на частном ранчо в Намибии еще одного самца жирафа с укороченными ногами. Владелец ранчо сообщил исследователям, что особь по прозвищу Найджел появилась на свет в 2014 году. В отличие от Гимли, Найджел относится к подвиду G. c. angolensis, а следующий раз авторы встретились ним в 2020 году.

a): молодой жираф из национального парка Мурчисон-Фоллс с нормальными пропорциями; b): коротконогий самец Гимли из Уганды; с): коротконогий самец Найджел из Намибии.

Сравнив снимки Гимли и Найджела с фотографиями других представителей вида, исследователи пришли к выводу, что у обеих особей укорочены пястные кости. В среднем их длина у жирафов в возрасте от года до шести лет составляет 65,1 сантиметра, однако у угандийского жирафа они выросли всего до 37,6 сантиметра, а у намибийского — до 50,5 сантиметра.

Лучевые кости Гимли и Найджела также были недоразвиты: 52,35 сантиметра и 50,89 сантиметра соответственно при норме в 72,17 сантиметра. Помимо этого, у Найджела оказались укорочены фаланги: их длина составила 15,8 сантиметра, в то время как среднее значение составляет 20 сантиметров (у Гимли фаланги были нормальной длины). Интересно, что шея Гимли оказалась чуть длиннее нормы для этого возраста, а шея Найджела — заметно короче: 146,13 сантиметра и 101,15 сантиметра против среднего значения в 135,21 сантиметра.

По словам авторов, странные пропорции двух жирафов, скорее всего, объясняются дисплазией скелета — то есть нарушениями его развития в эмбриональный период. Точные причины этого состояния у Гимли и Найджела могут быть разными, поскольку их пропорции, в первую очередь длина шеи, заметно отличаются.

В неволе животные порой страдают из-за дисплазий в результате близкородственного скрещивания. Однако аномалии, выявленные Брауном и Уэллс, нельзя объяснить инбридингом, поскольку популяции, к которым принадлежат Гимли и Найджел, достаточно разнообразны с генетической точки зрения (даже популяция из Мурчисон-Фоллс, которая несколько десятилетий назад прошла через «бутылочное горлышко», когда ее численность сократилась примерно до 80 особей). Кроме того, среди их сородичей коротконогие особи не попадаются.

Смертность среди жирафов особенно велика в первый год жизни: в некоторых популяциях она достигает 66 процентов. Тот факт, что Гимли и Найджелу удалось преодолеть этот рубеж, свидетельствует, что анатомия не слишком осложнила им жизнь (впрочем, следует учесть, что в Мурчисон-Фоллс опасных для жирафов хищников немного, а на ранчо в Намибии их и вовсе нет). Тем не менее, начиная с 2017 года исследователи не встречали Гимли, а с июля 2020 года — и Найджела. Возможно, они все-таки стали жертвами хищников или их погубили другие последствия врожденных отклонений. Однако даже если бы коротконогим жирафам удалось выжить, из-за своего роста они не смогли бы спариться с самками и передать потомству свои необычные гены.