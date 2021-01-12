Трамп в гневе: штурм Капитолия может обернуться его импичментом

Дональд Трамп впервые высказался на тему второго импичмента, которым политики от Демократической партии США грозят ему «под занавес» президентского срока. Трамп сталкивается с риском вынужденной отставки второй раз (первый был во время «Байденгейта», известного также как «украинский скандал»).

Президент назвал «смехотворными» попытки сместить его с должности в результате импичмента, передает BBC News. В то же время республиканский политик признал, что такая ситуация является опасной для Соединенных Штатов, а сам он «не хочет насилия», информирует CNBC.

Предложения об отставке, добавил Трамп, вызывают у него «страшный гнев», пишет AFP.

Глава Белого дома сравнил атаки на него с «продолжением величайшей за всю политическую историю охоты на ведьм».

На вопрос, признает ли он ответственность за захват трампистами здания Конгресса, президент ответил, что его тогдашние заявления были «абсолютно уместны».

Как сообщалось, инициировать импичмент в отношении Трампа конгрессмены могут уже завтра. Это произойдет, если вице-президент Майк Пенс не задействует 25-ю поправку к Конституции и не объявит главу государства неспособным руководить государством.

Демократы обвиняют действующего лидера США в «подстрекательстве к восстанию» после того, как 6 января уверенные в победе Трампа на президентских выборах граждане штурмовали Капитолий. В ходе «мятежа» погибли пять человек. В тот же день Конгресс утвердил демократа Джозефа Байдена победителем выборов.

Перед инаугурацией Байдена, которая должна пройти 20 января, в столице страны введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС).