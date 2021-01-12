Трамп в гневе: штурм Капитолия может обернуться его импичментом Моника Беллуччи снялась для глянца и примерила образ кабаре-дивы » Стикеры от излучения бесполезны, выяснили ученые Стикеры для защиты от радиации на мобильных телефонах не защищают от излучения, выяснили ученые. Однако в производящей стикеры компании говорят, что их продукт заряжен «скалярной энергией», которую научные приборы пока не могут зафиксировать. Стикеры Energydots, как утверждают их создатели, «защищают пользователей электронных и беспроводных гаджетов от вредного излучения», улучшая качество сна, предотвращая головные боли и помогая владельцу мыслить яснее. Однако ученые из Университета Суррея, проведя по просьбе Би-би-си серию тестов, не обнаружили, что стикер останавливает излучение. В компании-производителе Би-би-си заявили, что стикеры запрограммированы с использованием «скалярной энергии», которую научное оборудование пока не фиксирует. Среди продуктов компании Energydots несколько видов стикеров, включая SmartDot, SleepDot для улучшения сна, и даже PetDot, для домашних животных. Би-би-си приобрела пять стикеров SmartDot по акции за 55 фунтов (около 5500 рублей) и отослала их в центр общих инноваций шестого поколения связи Суррейского университета для исследования. Ученые замеряли разные виды излучения от мобильных телефонов и Wi-Fi роутеров со стикерами и без. «Мы не нашли никаких свидетельств того, что эти изделия как-то влияют на частоту или силу излучения, будучи использованными в строгом соответствии с инструкцией», — заявил представитель центра по итогам исследования. Однако в компании настаивают на своем. «Мы ясно говорим, что наша продукция гармонизирует энергетические поля, а подтвердить это можно путем биологического тестирования», — утверждают в Energydots.

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