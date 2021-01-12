Стикеры от излучения бесполезны, выяснили ученые

Стикеры для защиты от радиации на мобильных телефонах не защищают от излучения, выяснили ученые. Однако в производящей стикеры компании говорят, что их продукт заряжен «скалярной энергией», которую научные приборы пока не могут зафиксировать.
Стикеры Energydots, как утверждают их создатели, «защищают пользователей электронных и беспроводных гаджетов от вредного излучения», улучшая качество сна, предотвращая головные боли и помогая владельцу мыслить яснее.
Однако ученые из Университета Суррея, проведя по просьбе Би-би-си серию тестов, не обнаружили, что стикер останавливает излучение.
В компании-производителе Би-би-си заявили, что стикеры запрограммированы с использованием «скалярной энергии», которую научное оборудование пока не фиксирует.
Би-би-си приобрела пять стикеров SmartDot по акции за 55 фунтов (около 5500 рублей) и отослала их в центр общих инноваций шестого поколения связи Суррейского университета для исследования.
Ученые замеряли разные виды излучения от мобильных телефонов и Wi-Fi роутеров со стикерами и без.
«Мы не нашли никаких свидетельств того, что эти изделия как-то влияют на частоту или силу излучения, будучи использованными в строгом соответствии с инструкцией», — заявил представитель центра по итогам исследования.
Однако в компании настаивают на своем. «Мы ясно говорим, что наша продукция гармонизирует энергетические поля, а подтвердить это можно путем биологического тестирования», — утверждают в Energydots.
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