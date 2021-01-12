СМИ — российская космонавтика на грани краха

Амбициозные планы «Роскосмоса» по «поднятию с колен» российской космической отрасли снова остались на бумаге.Госкорпорация второй год подряд проваливает план по осуществлению космических пусков.

По итогам 2020 года Россия провела 16 запусков, в том числе по 7 с космодромов Байконур и Плесецк, а также один с «Восточного» и один с Куру, подсчитали РИА Новости.

Итоговый результат оказался втрое ниже плана, озвученного «Роскосмосом» в декабре 2019 года (не менее 50 пусков), и стал худшим за последние 12 лет.

С начала 21-го века меньше космических пусков (15) Россия проводила только в 2008 году.

В 2019 году Россия запустила 25 ракет-носителей. При этом в начале 2019 года глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщал о планах провести 45 космических запусков. В августе 2019-го Рогозин сократил план до 40 запусков, но и он не был исполнен.

Прошлый год принес «Роскосмосу» новый санкционный удар: французские компании отказались поставлять госкорпорации «вакуумные лампы бегущей волны».

В декабре Минторг США расширил ограничения на экспорт технологий в Россию, включив в санкционные списки АО «ЦНИИмаш» (головной институт «Роскосмоса») и ракетно-космический центр «Прогресс», с 1960х производящий ракеты-носители «Союз».

«Роскосмос» планирует к 2025 году достичь практически полной импортонезависимости, говорил Рогозин в октябре.