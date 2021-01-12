Россиян оставят без вакцины от Pfizer

Поставки вакцины от коронавируса американской компании Pfizer в Россию в 2021 году не планируются, сообщили «Интерфаксу» источники на фармрынке и в госструктурах.Pfizer намерена поставлять разработанную с BioNTech вакцину только по заключенным государственным соглашениям.

При этом компания не обращалась к российскому регулятору за сертификацией и регистрацией своей вакцины от COVID-19 на территории РФ.

«На госуровне закупок их препарата не планируется, никаких переговоров с ними не ведется», — рассказал источник «Интерфакса».

Привезти в Россию западные вакцины планировал филиал израильской клиники Hadassah в «Сколково». Работающий в особом правовом поле центр может использовать препараты, не зарегистрированные на территории России, но прошедшие регистрацию в странах ОЭСР.

В декабре в Hadassah заявляли, что поставки западных вакцин планируются не раньше февраля, а все желающие могут записаться в лист ожидания.

Вакцина от Pfizer создана по новой технологии матричной РНК (мРНК). При иммунизации в клетки человека вводят искусственный генетический материал, который провоцирует воспроизводство белка коронавируса. Эта РНК не вызывает настоящего заражения, но учит иммунитет бороться с инфекцией. Клетки сами становятся «фабрикой по производству вакцины».

В России в настоящее время проходит массовая вакцинация препаратом «Спутник V», разработанным центром им.Гамалеи Минздрава РФ при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). По данным РФПИ, привито уже более 1,5 млн человек.