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Россиян оставят без вакцины от Pfizer

 Поставки вакцины от коронавируса американской компании Pfizer в Россию в 2021 году не планируются, сообщили «Интерфаксу» источники на фармрынке и в госструктурах.Pfizer намерена поставлять разработанную с BioNTech вакцину только по заключенным государственным соглашениям.

При этом компания не обращалась к российскому регулятору за сертификацией и регистрацией своей вакцины от COVID-19 на территории РФ.

«На госуровне закупок их препарата не планируется, никаких переговоров с ними не ведется», — рассказал источник «Интерфакса».

Привезти в Россию западные вакцины планировал филиал израильской клиники Hadassah в «Сколково». Работающий в особом правовом поле центр может использовать препараты, не зарегистрированные на территории России, но прошедшие регистрацию в странах ОЭСР.

В декабре в Hadassah заявляли, что поставки западных вакцин планируются не раньше февраля, а все желающие могут записаться в лист ожидания.

Вакцина от Pfizer создана по новой технологии матричной РНК (мРНК). При иммунизации в клетки человека вводят искусственный генетический материал, который провоцирует воспроизводство белка коронавируса. Эта РНК не вызывает настоящего заражения, но учит иммунитет бороться с инфекцией. Клетки сами становятся «фабрикой по производству вакцины».

В России в настоящее время проходит массовая вакцинация препаратом «Спутник V», разработанным центром им.Гамалеи Минздрава РФ при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). По данным РФПИ, привито уже более 1,5 млн человек.

12 января, 2021 | Category: Новости, Россия
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