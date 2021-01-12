Опрос: почти три четверти избирателей усматривают угрозy демократии в США

Почти три четверти американских избирателей считают, что демократия в стране находится под угрозой, после атаки на Капитолий, повлекшей человеческие жертвы.

Таковы результаты нового опроса, проведенного Квиннипэкским университетом.

По итогам национального опроса зарегистрированных избирателей выяснилось, что 77 процентов республиканцев и 76 процентов демократов считают, что демократия находится под угрозой.

Доля независимых, разделяющих эту точку зрения, чуть меньше – 70 процентов.

Большинство избирателей, 56 процентов, считают, что ответственность за штурм Капитолия на прошлой неделе несет президент Дональд Трамп.

При этом 42 процента не считают его ответственным.

Накануне вступления в должность избранного президента Джо Байдена только 31 процент избирателей считает, что он сможет объединить страну.

Большинство же, 56 процентов, ожидают, что нынешние межпартийные разногласия сохранятся. При этом 14 процентов не смогли дать определенный ответ.