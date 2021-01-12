Новая должность Наоми Кэмпбелл возмутила жителей африканской страны

Жители африканской страны возмутились в сети из-за новой должности британской супермодели Наоми Кэмпбелл. Негативные комментарии появились под публикацией Министерства туризма Кении в Twitter.

Согласно заявлению министерства, знаменитость была назначена туристическим амбассадором государства и будет представлять его интересы на международном уровне. Тем не менее, такое решение вызвало шквал негодования среди жителей страны, поскольку они хотели видеть на этом посту уроженку Кении.

«Почему они не выбрали Люпиту Нионго (Lupita Nyongo) (кенийско-мексиканская актриса тетра и кино), для того чтобы мы продвигали образ истинной родной Кении», — написал один читатель.

При этом другая пользовательница посчитала, что на должность могла претендовать Аюма Насеньяна (Ajuma Nasenyana) (кенийская модель, – прим. «Ленты.ру») или Дебра Санайпей (Debra Sanaipei) (кенийская активистка и политик).

Их высказывания также поддержал еще один местный житель. «Это свидетельствует о том, что вы не доверяете кенийцам в продвижении собственной страны. Почему вам так важно нанять британку для продвижения туризма в Кении? Этот колониальный менталитет нанес вред туристической индустрии Кении. Мы все время видим себя угнетенными», — высказался он.

Тем не менее, секретарь Министерства туризма Наджиб Балала (Najib Balala) заявил, что назначение Кэмпбелл в качестве амбассадора является необходимым шагом для продвижения и развития туристического сектора Кении.