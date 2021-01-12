«Ниже 60%»: в Бразилии оценили эффективность китайской вакцины от коронавируса

Согласно результатам клинических испытаний в Бразилии, средний показатель эффективности китайской вакцины от коронавируса оказался ниже 60%. Об этом сообщает информационный портал UOL.
Речь идет о препарате Coronavac китайской фармакологической компании Sinovac Biotech, уточняет ТАСС.
Между тем во Всемирной организации здравоохранения и бразильского Национального агентства по санитарному надзору ранее сообщали, что для использования вакцины для иммунизации населения достаточно уровня эффективности в 50%.
Добавим, в Бразилии выдали разрешение на испытание четырех вакцин, в том числе препаратов компаний AstraZeneca, американской Pfizer и Janssen-Cilag.
Leave a Reply