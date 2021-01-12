Моника Беллуччи снялась для глянца и примерила образ кабаре-дивы

Главной героиней 30-го по счету праздничного выпуска американского издания Sorbet Magazine стала 56-летняя Моника Беллуччи. Редакторы издания отметили, что за последние 30 лет Моника проделала большой путь от звезды подиумов до настоящей иконы итальянского кино и Голливуда и снялась в более чем 60 картинах.

Моника Беллуччи

В рамках подготовки к выходу юбилейного номера журнала Моника Беллуччи приняла участие в яркой фотосессии в стиле кабаре. В кадре актриса в основном предстает в платьях из блестящих и атласных тканей и с пышной укладкой в стиле ретро. Кокетливые образы Моники дополняют крупные сверкающие украшения от бренда Cartier. Автором снимков выступила модный немецкий фотограф Эллен фон Унверт.

И если кадры из этой фотосессии появились в сети еще несколько дней назад, то клип, специально снятый к выходу 30-го номера Sorbet Magazine, был опубликован только накануне. В этом ролике Моника Беллуччи примеряет на себя образ Мадонны из ее клипа на культовую песню Material Girl, которая является визитной карточкой певицы. По сюжету короткого видео Моника танцует на сцене в окружении большого количества восхищенных ею молодых мужчин.

Красивые мужчины, ослепительные бриллианты, причудливые перья, тысячи блесток и брызги славы Мадонны,

— именно так создатели описали новый ролик с участием Беллуччи.

Сама Моника уже анонсировала выход юбилейного номера журнала на своей странице в инстаграме, чем вызвала восхищение интернет-пользователей по всему миру. Поклонники пришли восторг от образа Беллуччи в новой фотосессии и отметили, что время не властно над ее чарами и красотой.