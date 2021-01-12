Минздрав Израиля перечислил полезные ссылки на все случаи жизни в период карантина

В последнее время наблюдается серьезный рост заболеваемости коронавирусом, и информационный центр «Голос здоровья» (*5400) уже не справляется с наплывом обращений. В этой связи Министерство здравоохранения распространило заявление, в котором обнародовало список ссылок на электронные формы, с помощью которых можно получить всю необходимую помощь самостоятельно, не тратя время на телефонные звонки.

1. Подробная информация о контакте с инфицированным коронавирусом и пребывании в карантине.

Если вы получили текстовое сообщение о необходимости пройти карантин в домашних условиях, вам следует заполнить форму заявки по следующей ссылке.

2. Подача апелляции на требование находиться в режиме самоизоляции.

Чтобы подать заявку онлайн, заполните следующую форму.

* Перед заполнением формы убедитесь, что данное уведомление было получено не от Бюро здравоохранения, Министерства здравоохранения или другого полномочного органа

** Обратите внимание, что при заполнении онлайн-заявки вы подтверждаете, что все указанные детали достоверны, полны и точны. Предоставление частичной, неточной или неверной информации является нарушением закона. Вход в форму осуществляется через государственную идентификационную систему, требующую регистрации.

3. Информация об изоляции несовершеннолетнего.

В случае если сообщение о необходимости прохождения карантина получил несовершеннолетний или человек с ограниченными возможностями, ему должен быть назначен сопровождающий, который будет оставаться с ним на протяжении всего периода изоляции. Личные данные сопровождающего необходимо заполнить в отчетной форме (см. выше).

4. Сокращение срока изоляции с 14 до 10 дней.

Лицо, подлежащее изоляции, может сократить период пребывания в ней и выйти из режима карантина через 10 дней (вместо 14 дней) при соблюдении следующих условий:

• Заполнит форму о начале пребывания в карантине (Форма для вернувшихся из-за границы).

• Подаст отчет о контакте с больными коронавирусом.

• Пройдет два теста на COVID-19 (первый как можно ближе к дате начала пребывания в карантине, второй — на 9 день самоизоляции).

• Если результаты двух тестов будут отрицательные, на ваш номер телефона придет СМС или голосовое сообщение от Министерства здравоохранения, подтверждающее право выхода из карантина по завершении 10 дней изоляции с момента последнего контакта с подтвержденным больным или со дня въезда в Израиль.

• Если во время периода самоизоляции появились симптомы заболевания, карантин нельзя сокращать.

(Ссылка на онлайн-калькулятор для подсчета дней изоляции).

5. Разрешение на экстренный выход из режима самоизоляции может быть получено в следующих случаях:

• Для участия в похоронах родственника первой степени родства.

• Для участия в свадьбе, церемонии бар-мицвы или брит-милы родственника первой степени родства.

• Посещение родственника, находящегося на грани смерти.

• Сопровождение родственника на операцию / лечение в больнице.

• Для участия в экзамене.

• Смена места изоляции (жительства).

• Срочный отлет за границу.

• Обострение состояния у страдающих аутизмом.

(Информация о приостановлении режима самоизоляции)

Для согласования разового выхода из режима изоляции в перечисленных выше случаях следует заполнить онлайн-форму.

6. Работник, находящийся на карантине из-за возможного заражения или нахождения в изоляции несовершеннолетнего и своевременно сообщивший об этом, имеет право на оплату «карантинных дней» («дмей бидуд»).

• Работник не имеет права на оплату первого дня отсутствия на работе (если иное не оговорено в трудовом договоре), но может компенсировать его за счет накопленных отпускных.

• Работодатель имеет право вычесть оплачиваемые «карантинные дни» из накопленной квоты по больничным дням работника, но не более 4 больничных дней.

• Работник должен предоставить работодателю копию отчета о начале пребывания в режиме самоизоляции, полученного от Минздрава. Если по какой-либо причине электронное подтверждение отсутствует, можно подать заявку на получение данной справки, пройдя по следующей ссылке.

• Работник, отправившийся на карантин после возвращения из-за границы, не имеет права на оплату «карантинных дней» (за исключением командировок в рамках работы).

• Работник, который находится на карантине по причине болезни, имеет право на оплату больничных дней (результаты тестирования должны быть предоставлены в срок до 3 рабочих дней с момента проведения анализа).

7. Информация для инфицированных коронавирусом.

• В случае если результат теста подтверждает заболевание «ковидом», пациент получит уведомление по телефону от врача, который в зависимости от обстоятельств определит, необходима ли госпитализация. Решение будет основано на таких факторах, как состояние пациента и наличие возможности для самоизоляции у него дома.

• Врач может дать указание больному оставаться в изоляции дома или отправиться в «карантинную гостиницу». Лицо, которому предписано пребывание в больнице, может подать письменную апелляцию на имя главы службы общественного здравоохранения. Подача апелляции не может служить основанием для отсрочки исполнения ордера на изоляцию в больнице.

• Службы общественного здравоохранения проведут эпидемиологическое расследование о пациенте. Члены семьи, которые находились дома с пациентом, должны быть изолированы на 14 дней с момента последнего контакта с ним.

(Форма для самостоятельного запроса)

8. Кто считается выздоровевшим после коронавируса?

Подтвержденный больной будет считаться выздоравливающим с одобрения квалифицированного врача или медсестры по прошествии не менее 10 дней с даты получения результатов теста и при условии, что в последние три дня у него не наблюдаются симптомы заболевания, Эти критерии действительны для тех, кто не был госпитализирован во время болезни или, кто был госпитализирован по иной причине, а также для тех, кто был госпитализирован из-за заболевания коронавирусом в легкой или средней форме. (Дополнительная информация по данному вопросу).

• Пациент, госпитализированный из-за заболевания коронавирусом в тяжелой или критической степени, а также находящийся на диализе, будет определен как выздоравливающий с одобрения врача или дипломированной медсестры по прошествию не менее 20 дней со дня проведения теста и при отсутствии симптомов заболевания.

• Больные коронавирусом, страдающие иммуносупрессией в значительной степени, будут считаться выздоровевшими после двух отрицательных результатов анализа на коронавирус, сданных подряд, с интервалом не менее 24 часов. При этом первый тест будет проведен не менее чем через 20 дней после взятия положительного образца и при условии, что последние три дня симптомов болезни не наблюдалось. В отдельных случаях можно будет считать пациентов с иммуносупрессией «выздоровевшими» даже без сдачи анализов с разрешения специалиста по инфекционным заболеваниям.

9. Права и обязанности выздоровевших.

• Выздоровевший не будет направлен в карантин, если он контактировал с другим больным коронавирусом в Израиле или за границей.

• Выздоровевший имеет право вернуться к работе.

• На выздоровевшего, как и на всех остальных, распространяется обязанность носить маску в общественном месте и соблюдать правила социальной дистанции.

• Выздоровевший при появлении подозрительных симптомов должен обратиться к лечащему врачу для проверки и рассмотрения возможности повторного теста на коронавирус.

• Это правило также применимо к тем, кто был вакцинирован от коронавируса.

• Выздоровевший не имеют права на получение «зеленого паспорта», справка о выздоровлении подтверждает только сам факт выздоровления.

10. «Зеленый паспорт» может получить лишь тот, кто получили обе дозы вакцины. Удостоверение вступает в действие через 7 дней, не считая дня вакцинации.

• Человек, прошедший вакцинацию, не должен самоизолироваться в случае тесного контакта с больным или при возвращении из-за границы. Также нет необходимости проходить тестирование перед входом в специальные туристические зоны. Тем не менее, он также обязан носить маску в общественном месте и соблюдать социальную дистанцию.

Минздрав напоминает, что эффективность вакцины не снижается, если разница между двумя прививками составит более 3 недель. (Полную информацию о технологии вакцинации можно получить по ссылке https://go.gov.il/covid19-vaccine).

13. Едете за границу?

• Все пассажиры, желающие вылететь за рубеж, должны заполнить соответствующую форму за 24 часа до вылета.

• Необходимо указать личные данные заявителя, включая всех сопровождающих. Кроме того, необходимо подать декларацию о состоянии здоровья.

• В посадке на рейс будет отказано тем, кто не может подтвердить все пункты в декларации о состоянии здоровья.

• Разрешение на посадку необходимо предъявить сотруднику аэропорта на входе в аэропорт вместе с авиабилетом.

https://www.9tv.co.il/item/23452