Мичиган запретил открытое ношение оружия в Капитолии штата

Решение принято «с учетом происходящего в стране»
Комиссия Капитолия штата Мичиган единогласно проголосовала за запрет открытого ношения оружия в здании законодательного органа в Лансинге после атаки толпы на здание Капитолия в столице США.
Все шесть членов комиссии, которая управляет зданием Капитолия и его территорией, поддержали это решение, сообщил заместитель председателя комиссии Джон Траскотт.
«С учетом происходящего в стране мы перенесли заседание, чтобы рассмотреть этот вопрос, – сообщил Траскотт в электронном письме. – Решение принято, и теперь будет проводиться в жизнь полицией штата Мичиган».
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