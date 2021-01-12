Мичиган запретил открытое ношение оружия в Капитолии штата

Комиссия Капитолия штата Мичиган единогласно проголосовала за запрет открытого ношения оружия в здании законодательного органа в Лансинге после атаки толпы на здание Капитолия в столице США.

Все шесть членов комиссии, которая управляет зданием Капитолия и его территорией, поддержали это решение, сообщил заместитель председателя комиссии Джон Траскотт.

«С учетом происходящего в стране мы перенесли заседание, чтобы рассмотреть этот вопрос, – сообщил Траскотт в электронном письме. – Решение принято, и теперь будет проводиться в жизнь полицией штата Мичиган».

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