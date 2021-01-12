Что сказал Арнольд Шварценеггер о Трампе в своей знаменитой речи «Ниже 60%»: в Бразилии оценили эффективность китайской вакцины от коронавируса » Ким Кэттролл отказалась от продолжения «Секса в большом городе» из-за унизительно мелкого гонорара Актриса Сара Джессика Паркер (Sarah Jessica Parker) прокомментировала новость о возвращении на экраны сериала «Секс в большом городе» и ситуацию с отсутствием одной из главных артисток проекта Ким Кэттролл (Kim Cattrall), пояснив, что между ними никогда не было неприязни, как выставляют это в СМИ. все же недолюбливала свою коллегу, однако, не из-за личных пререканий, а финансовой стороны вопроса. «Когда картина набирала популярность, героини менялись, становились семьей. Кристин, Синтия и Сара Джессика стали одной командой, а вот Ким всегда была отдельно. И даже когда Ким получила свой гонорар, она была недовольна им, потому что знала, что Сара Джессика получила больше. Хотя думаю, для Ким неважно, насколько бы он повысился, она просто хотела быть главной звездой», — сообщает аноним. Однако, инсайдер, о котором упомянули на портале «spletnik.ru», утверждает, что Кэттроллоднако, не из-за личных пререканий, Увы, информация, сказанная комментатором портала, не подтверждена создателями сериала и на данный момент отказ Ким Кэттролл от возобновления работы в привычном коллективе, остается загадкой.

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