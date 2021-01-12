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Интерпол объявил в розыск россиян за взрыв, разрушивший порт Бейрута

По делу о смертоносных взрывах аммиачной селитры, хранившейся в порту ливанской столицы, разыскиваются двое граждан России — моряк и бизнесмен. Информация об этом есть в картотеке Интерпола.

В международный розыск также объявлен выходец из Португалии, торговавший нитратом аммония, информирует The Associated Press.

Как уточняет «Интерфакс» со ссылкой на ближневосточные медиа, подозреваемые россияне — капитан и собственник судна Rhosus Борис Прокошев и Игорь Гречушкин.

4 августа 2020 года в порту Бейрута взорвался склад с 2750 т аммиачной селитры. Химикаты хранились там с 2014 года в нарушение норм безопасности. Жертвами ЧП стали 190 человек, свыше 6 тыс. пострадали. В зону бедствия попало пол-Бейрута.

Прокошев и Гречушкин, по версии следствия, причастны к транспортировке селитры. В столицу Ливана груз на Rhosus’е прибыл в 2013 году.

12 января, 2021 | Category: Новости, Россия
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